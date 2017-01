Roma, interesse per Giaccherini ma il Napoli fa muro

Futuro incerto per Emanuele Giaccherini. Da domani infatti il giocatore potrebbe valutare possibili proposte per andare a giocare di più, vista anche l’esclusione di questa sera in Coppa Italia. Il suo agente, Valcareggi, si muoverà e non mancano le squadre interessate. Tra queste c’è la Roma, ma il Napoli fa muro perché non intende andare a rafforzare una diretta concorrente. Su Giaccherini però potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma da parte del Torino di Mihajlovic, poi anche la Fiorentina (Pantaleo Corvino lo portò a Bologna) ed il Milan in caso di partenza di Niang, direzione Premier.