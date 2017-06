Roma, iniziate le visite mediche di Karsdorp: foto e video

Dopo l'arrivo a Roma e la visita nel centro sportivo di Trigoria (qui foto e video), è tempo di visite mediche per Rick Karsdorp, che pochi minuti fa ha varcato i cancelli di Villa Stuart per iniziare gli esami di rito. Il prossimo passo sarà la firma sul contratto, attesa in giornata.

