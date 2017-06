Roma, incontro in corso tra Mario Rui, Giuffredi e la dirigenza: le foto

E' appena iniziato l'incontro tra Mario Rui, il suo agente Giuffredi a la dirigenza della Roma per capire le intenzioni di entrambe le parti per il futuro del difensore. L'incontro serve all'entourage del giocatore per capire la situazione, se è sul mercato e nel caso capire le cifre per una possibile cessione. Alla finestra il Napoli di Sarri, che lo ha già allenato ad Empoli, la squadra in cui il difensore portoghese classe 1991 si è lanciato in Serie A. La volontà di Mario Rui sarebbe quella di cambiare aria e trovare più spazio e l'incontro in corso serve proprio per capire la posizione del club. Mario Rui vuole giocare, e questo la Roma lo sa.