Roma, Gonalons: "Serie A campionato che fa per me. Qui perchè convinto da Monchi e Di Francesco"

La Roma ha il suo nuovo centrocampista: ieri lo sbarco a Fiumicino, stamattina le visite mediche, ora Maxime Gonalons è ufficialmente giallorosso. Una vita a Lione, la sua casa per 17 anni. Sembrava non volesse lasciarla mai, almeno fino alla chiamati di Monchi, che è riuscito a convincere il francese a sposare il progetto Roma: “La cosa che mi ha convinto è tutto quello che gira intorno al club – Ha dichiarato Gonalons sul sito ufficiale della Roma - I giocatori che fanno parte di questa squadra li ho affrontati in Europa League e ho avuto l'opportunità di rendermi conto della qualità di questa rosa. Poi la Roma mi ha cercato e non ho avuto un attimo di esitazione. Soprattutto dopo aver parlato con Monchi e l'allenatore ho capito subito la loro determinazione. Per questo si è concluso tutto molto rapidamente”. Impatto positivo, sensazioni che lasciano ben sperare: “Anzitutto sono molto orgoglioso di essere in questo Club: rappresenta qualcosa di importante ed è una delle migliori società italiane. Ne sono fiero e riconoscente: provo rispetto nei confronti di coloro che mi hanno preceduto e ho voglia di vincere dei titoli qui, dimostrando di che pasta sono fatto”.

Centrocampista completo Gonalons, destro e sinistro non fa differenza. Questione di tecnica, quella ne ha da vendere: “So giocare con entrambi i piedi: sono destro ma con il sinistro non me la cavo affatto male e poi sono un centrocampista difensivo che ama il gioco fisico e che dà tutto per la propria maglia. Questo è quello che mi spinge, cosi come la voglia di vincere titoli e lottare per lo Scudetto. L'idea che mi sono fatto, dopo aver incontrato alcune squadre, è che il campionato italiano è molto difficile e anche molto tecnico. Questo è quello che ho riscontrato sul campo ma anche guardando le partite in tv. Avevo quindi voglia di lanciarmi in questo campionato e di scoprirlo. Sento che è un campionato che fa per me. È vero anche che ho passato 17 anni al Lione, il club che mi ha formato, dove ho trascorso una parte di vita molto bella, ma oggi fortunatamente sono arrivato alla Roma, che è una squadra di altissimo livello. Voglio investire tutto e dare il massimo con questa maglia, giorno dopo giorno: per dare un contributo in più alla squadra”.