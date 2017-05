Roma, Florenzi: "Non mi sono dato un tempo per recuperare: tornerò quando starò veramente bene"

Alessandro Florenzi c'è... Ospite della trasmissione Edicola Fiore, in onda su Sky Uno, il numero 24 dei giallorossi si è soffermato in particolare sulle sue condizioni e la fase di recupero, dopo la ricaduta dal grave infortunio al crociato. Firoello gli chiede se è a Trigoria, simpatica la replica dell'esterno giallorosso: "Sto facendo jogging, camminando però. Collaterale? Magari, è tutto. Quando sto bene, non mi sono dato tempi di recupero perché è stata una brutta ricaduta. Tornerò in campo solo quando starò veramente bene". Spazio anche a un pronostico sulla finale di Coppa Italia tra Lazio e Juventus: "Lo zero a zero paga sempre, ricordatelo. È una partita secca, non si possono fare pronostici…" . Una curiosità sul giallorosso più narcisista: "El Shaarawy, ogni volta che si prepara ci mette tre ore".