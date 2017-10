Roma, domani l'intervento al ginocchio per Karsdorp

Esordio shock in giallorosso trasformatosi in incubo post lungo recupero, come ammesso dal giocatore stesso via Instagram, e prima stagione in maglia Roma destinata ad essere vissuta per lungo tempo lontano dai campi per Rick Karsdorp. Il terzino olandese, vittima della rottura del legamento crociato anteriore sinistro nel corso della gara di ieri contro il Crotone, verrà operato domani a Villa Stuart, pronto a mettersi alle spalle il prima possibile una nuova, sfortunata tappa di un capitolo appena al via.