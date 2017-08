Roma, Di Francesco: "Domani mi aspetto più qualità. L'esordio all'Olimpico? Darò tutto per battere l'Inter"

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter: "Domani mi aspetto una prestazione migliore dal punto di vista tecnico. A Bergamo ho visto una squadra cresciuta dal punto di vista caratteriale, così come sul lavoro di squadra. Contro l'Inter mi aspetto miglioramenti dal punto di vista fisico, avendo ripulito la squadra dai carichi di lavoro e una qualità maggiore nello sviluppo offensivo".

Roma ma soprattutto Inter, quella che troverà di fronte all'Olimpico, nel primo vero big match della Serie A: "Spalletti ha fatto un ottimo lavoro, la squadra ha le idee chiare. Rimane una squadra importante, soprattutto sugli esterni, ma contro la Fiorentina mi è piaciuta soprattutto a centrocampo, nella loro capacità di non farsi trovare mai nella stessa posizione". Paragoni con quello che è stato Spalletti a Roma e quello che sarà DI Francesco viene normale, "ma la cosa più importante è la partita di domani. - continua l'allenatore giallorosso - Spalletti non devo presentarlo io, vista la sua esperienza. Io sono più giovane, è normale rubare qualcosina dai più bravi, tra cui lui. Lo ritengo un esempio. Abbiamo lavorato insieme, siamo rimasti in ottimi rapporti. Il record di Spalletti? Facendo così tanti punti, visto che il campionato si è livellato sulla carta, sarebbe un cammino da scudetto. Sì, firmerei per ripeterlo. I punti però diventano relativi alle squadre e al loro percorso".

Di Francesco si sofferma sull'emergenza che si troverà ad affrontare sulla fascia destra difensiva: "Manolas o Jesus? Abbiamo ancora un allenamento da fare. Valuterò. Non si può modificare totalmente una squadra in 5 giorni, già ci vuole tempo ad assimilare quello che chiedo io. Deciderò oggi comunque". Infine una bella notizia: "Florenzi sarà sicuramente convocato, avrei voluto farlo giocare se avessi potuto ma non ha ancora la condizione ottimale per una partita di 90 minuti. Ma a gara in corso mai dire mai, potrebbe essere una soluzione. La speranza di Spalletti e di tutti è di vederlo in campo, per il ragazzo che è e per quello che ha passato. Verranno fatte delle valutazioni".

Domani l'esordio all'Olimpico: "Sarà emozionante. La prima è sempre la prima. Spero ci sia grande gioia nel finale. Voglio dare tutto io e la squadra per vincere la partita"