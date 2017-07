Roma, concluse le visite mediche di El Shaarawy e Dzeko: le foto

Roma, visite mediche in fase di ultimazione per i Nazionali. Tra i primi a lasciare la clinica di Villa Stuart Daniele De Rossi. Poi Kevn Strootman e Fazio. Quindi è arrivato il turno del nuovo acquisto Moreno. Prevista per domani la partenza per la tournée negli Stati Uniti, dove la Roma affronterà nell’International Champions Cup Paris Saint Germain, Tottenham e Juventus. Successivamente sono usciti anche Nainggolan, Dzeko, Manolas e per ultimo El Shaarawi, nessuna dichiarazione. Testa al campo. Anche per i Nazionali giallorossi è tempo di tornare a sudare sui campi.