Roma, blitz in Inghilterra per Massara: tanti appuntamenti di mercato in agenda

Pochi giorni e si torna in campo per la sfida al Genoa. Spalletti prepara la difficile trasferta di Marassi con l'obiettivo di prendersi tre punti fondamentali per la rincorsa alla Juventus. Mentre l'allenatore giallorosso parla ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo Massara è volato ieri a Londra per assistere a Tottenham-Chelsea. Non un viaggio di piacere, bensì un vero e proprio blitz di mercato per il dirigente romanista, impegnato oggi in numerosi incontri che potrebbero definire il futuro della Roma.