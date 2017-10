Roma, Baldissoni: "Non rimpiango Spalletti. Abbiamo margine di crescita. Infortuni? Preoccupano, ma..."

Intervenuto a margine della seconda edizione del forum Sport and Business organizzato dal Sole 24 ore a Milano, il dg della Roma Mauro Baldissoni ha parlato così: "In questo periodo si gioca ogni tre giorni e sono tutte grandi partite, ognuna molto importante. La concentrazione deve rimanere altissima. È divertente andare a giocare gare di questo livello a Londra e non vediamo l’ora di scendere in campo contro il Chelsea. Il Napoli è una squadra molto forte e rodata, mentre la Roma probabilmente deve ancora raggiungere il suo massimo potenziale anche perché abbiamo cambiato guida tecnica e ci sono nuovi calciatori da inserire. Per queste ragioni riteniamo di poter crescere ancora. Affrontare il Napoli in questo momento non era facile, ma la partita poteva anche finire in un altro modo. Ci sta, andiamo avanti e siamo contenti di quello che abbiamo fatto.





Gli infortuni? Dispiace e preoccupano. Quando si cambia metodo di lavoro, guardando le statistiche porta a un rischio di incidenza superiore degli infortuni, ma molti se guardate le dinamiche sono legati alla casualità o legati alle nazionali. Purtroppo nel calcio moderno giocando così tanto, così spesso e così ad alto livello, gli infortuni aumentano. Non è un problema solo della Roma. Spalletti? Non rimpiangiamo lui o nessun altro. Noi siamo felici di quello che stiamo facendo. Tanti auguri a Luciano e a tutti quelli che hanno potuto giocare o allenare a Roma. Noi contiamo di fare meglio di quanto fatto in passato".











