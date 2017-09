Roma, Alisson: "Ho sempre creduto nelle mie qualità. La parata più difficile? Quella su Saul"

Un avvio di stagione positivo, macchiato solo dalla sconfitta subita all'Olimpico contro l'Inter, l'unica in cui la Roma ha subito gol. Contro Atalanta, Verona, Benevento e... Atletico Madrid, invece, i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata, sfruttando le parate di Alisson e una invidiabile compattezza difensiva. Proprio il portiere brasiliano ha analizzato il momento della Roma ai microfoni di TRS: "Questo è un momento speciale, sono contento delle mie parate, ma anche del lavoro della difesa e di tutta la squadra. La parata più difficile che ho fatto è stata quella su Saul contro l’Atletico. Adesso sono sereno perché gioco, ma lo ero anche prima perché sono sempre stato consapevole delle mie qualità. Il VAR? Credo sia importante per tutti noi, lascia all'arbitro una decisione più precisa anche quando è coperto. Quando ha un dubbio lo può utilizzare. Le squadre perdono campionati per un errore e con il Var si può, invece, aiutare una squadra a vincere per la sua qualità".