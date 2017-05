Roma, a fine stagione Totti dirà addio al calcio giocato: sarà collaboratore di Monchi

Questa mattina aveva lasciato ancora un velo di dubbio intorno al suo futuro: "Contro il Genoa la mia ultima partita? Non lo so", aveva dichiarato Francesco Totti a margine di un evento legato alla premiazione dei ragazzi della Nazionale di Calcio a 5 della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale. Ancora un punto interrogativo, dunque, sul futuro ma stando a quanto raccolto dal giornalista Paolo Assogna di Sky, questa sarà davvero l'ultima stagione da giocatore del numero 10 della Roma. Dopo 25 anni, Totti è pronto a dire addio al calcio giocato ma non al suo club: diventerà infatti stretto collaboratore del direttore sportivo Monchi, con il quale il feeling è cresciuto sempre più nelle ultime settimane.