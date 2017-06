Rassegna Stampa | Galli critica Donnarumma: "Gigio, che errore! Io avrei firmato in bianco"

Dopo la clamorosa notizia diffusa ieri, oggi non può che essere Donnarumma l’argomento a tener banco. E chi meglio di Giovanni Galli potrebbe commentare questa vicenda? Il portiere del Milan di Sacchi e della Nazionale non ha certo lesinato critiche al portiere classe ’99 nell’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’. “Prima di tutto voglio dire che mi dispiace moltissimo dover commentare ciò che è accaduto perché non avrei mai pensato che Donnarumma potesse trovarsi in una situazione simile. Avevo ben altra considerazione del ragazzo che, in realtà, è assolutamente complice di quello che è successo perché ha pienamente avvalorato la linea di comportamento seguita dal suo procuratore. Ma come può un calciatore che ha disputato solo 50 partite in Serie A opporsi alla storia del Milan, a 7 Coppe dei campioni, a un mega-ingaggio di 5 milioni di euro all’anno? Io al posto suo avrei firmato in bianco. Invece, lo ripeto, ha dato retta al suo agente che, evidentemente, aveva degli interessi personali più concreti rispetto a quelli dello stesso Donnarumma e del Milan”.

Galli proprio non ha digerito questa decisione: “La clausola andava benissimo. Ma non da 50 milioni di euro o, peggio ancora, inferiore... Ma da 100 milioni di euro! Allora sì che tutti avrebbero avuto la stessa possibilità di confrontarsi alla pari. Evidentemente se Donnarumma ha rifiutato 5 milioni di euro all’anno, vuol dire che c’è qualcuno disposto offrirgli molto di più. A maggior ragione, se l’ingaggio non è di 5 ma di 10 milioni, la clausola non può essere di 50 milioni. Ora sarà difficile per tutti smaltire l’amarezza e la delusione. Secondo me Donnarumma ha commesso un grave errore perché restando al Milan sarebbe potuto maturare meglio e più in fretta. L’ ambiente l’avrebbe protetto. Questo Nuovo Milan merita fiducia soprattutto grazie alla dirigenza che sta facendo un gran lavoro. Donnarumma si è a dato totalmente al suo agente e se ha commesso un errore sarà solo colpa sua”.