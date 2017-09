Rassegna Stampa Austriaca - "Il Milan torna sul luogo del trionfo". "L'Austria Vienna non teme i rossoneri"

Una "Ferrari tornata in pista" e...nessuna paura di affrontarla, anche con un motore dalla potenza inferiore, nella gara inaugurale del girone D di Europa League. La stampa austriaca si divide nel presentare la sfida di stasera all'"Ernst Happel Stadion" tra Austria Vienna e Milan, in un puro mix di rispetto ed esaltazione opposto a sfrontatezza.

A dedicare ampio spazio alla gara del "Prater" il Kurier, in prima pagina: "Il Milan torna sul luogo del trionfo", ripescando una vecchia foto del successo firmato Rijkaard nella finale di Coppa dei Campioni 1990 (giocata proprio a Vienna) contro il Benfica. All'interno, spazio alla voglia dei padroni di casa di conquistare punti contro i rossoneri, trascinati dalla solidità di uno dei punti fermi della squadra di Fink, Holzhauser.

Differente, invece, l'approccio dell'Osterreich: "L'Austria non teme il Milan", pronta a contare sul supporto di ben 40mila spettatori per la gara di stasera. Ampio spazio al match nella sezione sport anche per il Kronen Zeitung, pronto a snocciolare alcuni dati sulle ampie differenze nel valore delle due rose ("20,4 milioni contro 331,8") ironizzando anche su una "Piccola differenza", con una vignetta raffigurante Bonucci in posa su un sacco di "milioni cinesi" al fianco di Holzhauser. In basso, su doppia pagina, le parole delle conferenze stampa di ieri tenute da Fink ("La nostra squadra ha coraggio e grandi obiettivi") e Montella ("Non dobbiamo sottovalutare l'Austria Vienna"), in vista di una gara che verrà trasmessa in ben 50 paesi live in TV ("L'Austria ringrazia il Milan per la trasmissione live del match in 50 paesi").

In chiusura, ecco l'Heute: "In 40mila al Prater e match live in 50 paesi", per una serata in cui l'Austria Vienna "Non vuole essere vittima". Parola di Fink e di una squadra intenzionata, il più possibile, a dar filo da torcere ad un Milan voglioso di riscatto post pesante K.O. dell'Olimpico.