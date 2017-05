Raiola su Donnarumma: "Nessuno ha mai detto che Gigio non voglia rinnovare con il Milan, a parametro zero non porto via nessuno"

Rompere il silenzio per placare le tante voci emerse nelle ultime settimane, rimandando ogni discorso ai prossimi giorni per un incontro tra le parti previsto non prima di venerdì prossimo. Mino Raiola è tornato a parlare del possibile rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan, a Radio Deejay, sottolineando come la trattativa con il club rossonero resti ancora totalmente aperta: "Nessuno ha mai detto che Gigio non vuole rinnovare con il Milan. Tenerlo un anno in tribuna? Non credo che i dirigenti del Milan abbiano detto una cosa del genere. Credo vogliano solo farci fare la guerra tra me e il Milan. Dopo la nazionale Gigio andrà in vacanza, poi vediamo cosa succede. Stiamo parlando con il Milan: valutiamo delle cose e ci sarà da valutarne altre. A parametro zero non porto via nessuno".