Prime pagine - "FavoLazio". "Juve, strazio difesa"

"FavoLazio", è il titolo sulla prima pagina del Corriere dello Sport che apre con la vittoria della Supercoppa da parte dei biancocelesti. In alto spazio al mercato del Milan con il video-messaggio di Aubameyang; mentre in taglio basso ecco Napoli e Roma. "Strazio difesa", è questo invece il titolo sulla prima di Tuttosport. Alla Juventus adesso, si legge ancora "servono due grandi rinforzi". Spazio poi al Torino e all'idea Lazovic ed anche al calciomercato del Milan.

Il Tempo dedica spazio allo sport in prima pagina tornando sulla vittoria della Supercoppa della Lazio, così come il Giornale di Sicilia. Il Mattino invece scrive del Napoli e delle attenzioni del Liverpool per Insigne. L'Atalanta è invece sulla prima de L'Eco di Bergamo; Lazio e Cagliari, si prendono spazio sulla prima de L'Unione Sarda, infine ecco la Fiorentina su La Nazione.