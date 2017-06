Prime pagine - Donnarumma: "Alta infedeltà". E ora "chi offre di più"

Donnarumma Day. E' il portiere classe 1999 e il suo gran rifiuto ai colori del Milan a tenere banco sui quotidiani in uscita oggi. Come su La Gazzetta dello Sport: "Rottura Gigio". E anche il Corriere dello Sport: "Alta infedeltà". Apre così il quotidiano romano, che in taglio alto raccoglie le parole dell'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti: "Capello? Una scivolata la frase sugli scudetti". Tuttosport: "Juve-Psg-Inter-Real Madrid. Chi offre di più?", riferito al contratto di Donnarumma in scadenza nel 2018.

Ora il turno degli altri quotidiani. Il Giornale di Sicilia: "Per Giorgia e Andrea Belotti un sì tra sfarzoe guardie del corpo", Il Mattino: "Da Donnarumma a Reina: il valzer dei portieri tristi". Il Giorno: "Schiaffo Donnarumma: il portiere sceglie il Real", mentre il QS apre con: "L'ultimo bacio", riferito al bacio della maglia del 99 rossonero.