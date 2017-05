Platini in Italia: oggi visita in Abruzzo e domani a Torino per il derby. Le immagini

Michel Platini è in Italia. Oggi è stato in visita in Abruzzo, accompagnato dall’amico Nicola Tracchia (ex responsabile del protocollo UEFA, adesso in pensione). Una giornata a Guilmi, piccolo comune in provincia di Chieti di nemmeno 400 abitanti, ed ha assistito alle celebrazioni per il patrono San Nicola. Una giornata trascorsa insieme alla compagnia di alcuni amici, ma durante la quale si è concesso anche a foto e autografi per i presenti. Seppure senza rilasciare dichiarazioni, come ormai da un anno a questa parte. A pranzo, menù interamente tipico abruzzese: dalla ventricina ai formaggi locali, dalla frittata con asparagi ai bocconotti passando per la pizza dolce. Domani però Platini sarà a Torino per assistere al derby della Mole, ma intanto oggi ha trascorso una giornata in Abruzzo per stare insieme agli amici ed immergersi nel territorio, anche dal punto di vista culinario.