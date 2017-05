Petagna: "E' stato l'anno più bello della mia vita. Futuro? Mi piacerebbe giocare in Europa con l'Atalanta"

Ventisei anni: tanto ha dovuto aspettare l’Atalanta per raggiungere il sogno chiamato Europa. Da Gasperini al gruppo, passando per i singoli: è stata la vittoria di tutti. Anche di Petagna, protagonista di una stagione che ha visto la sua consacrazione. Protagonista in campo e nella vita, insieme all’inseparabile amico Papu Gomez. I due stasera saranno protagonisti dell’evento benefico “Two Men Show”, il cui ricavato andrà all’associazione Gli Insuperabili: “Sarà una serata che farà divertire e farà del bene – Ha commentato Petagna ai microfoni di Sky Sport - Sosterremo delle scuole calcio per disabili, gli insuperabili. Ci saranno delle cose all’asta, anche gli scarpini di Gomez. Papu Dance? Sono un po’ legato per fare queste cose. Atalanta in Europa? E’ un sogno che stiamo vivendo, grazie anche al mister e al presidente Percassi. Ora ci godiamo questo grande momento. Quest’anno è l’anno più bello della mia vita. Ringrazio Gasperini che ha creduto in me e mi ha fatto esordire in Serie A. Dopo le sei vittoria di fila abbiamo preso consapevolezza e tra di noi abbiamo detto che potevamo fare una stagione importante, grazie al mister e grazie a questo grande gruppo. Il futuro? A giugno ho un Europeo con l’Under 21 che vogliamo vincere. Poi vediamo, dopo aver raggiunto l’Europa mi piacerebbe continuare a giocare con l’Atalanta, ma queste sono scelte della società”.