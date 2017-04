Palermo, Bortoluzzi: "Con la Lazio per proporre gioco, Nestorovski ha bisogno di sostegno"

Non subire reti dopo oltre due mesi può essere la chiave per ripartire. Il Palermo ha bisogno di un miracolo, ma Diego Bortoluzzi non dispera e punta a dare una quadratura alla sua squadra: "Chiaramente la ricerca di un equilibrio difensivo, anche quando si attacca, deve sempre esserci. Questo era uno degli obiettivi che mi ero posto nella prima partita ed è stato ottenuto. Il risultato è stato sicuramente positivo, viste le ultime partite. L'equilibrio va sempre cercato, bisogna sempre difendersi in maniera decisa e proporre gioco".

Delle questioni societarie, che dal 30 aprile dovrebbero risolversi con la cessione del club alla YW&F Global di Paul Baccaglini, Bortoluzzi preferisce non curarsene: "Ho pensato alla settimana da preparare, solo ed esclusivamente al campo. Devo trovare un equilibrio giusto all'interno della squadra, cerco di non tenere conto di quanto accaduto finora. Ho trovato grande disponibilità e concentrazione da parte dei giocatori, ho cercato di mettere dentro quelle componenti che secondo noi mancavano per essere un po' più reattivi e compatti. Ogni giocatore deve tirare fuori il meglio di sé".

Testa alla Lazio, dunque, in una partita che potrebbe vedere un Palermo ancor più giovane: "L'obiettivo mio e della squadra sarà anche quello di cercare elementi che diano qualcosa in più, qualcosa che è mancato finora. Lo Faso è entrato e ha fatto una buona prestazione, quel che ci si aspetta dai giovani è che vadano dentro e dimostrino quel di cui sono capaci, sempre rispettando l'equilibrio della squadra. Da qui alla fine del campionato valuteremo anche qualche giovane, se le risposte saranno convincenti".

In attacco, tutto puntato su Nestorovski, che non segna su azione da ormai nove partite: "Abbiamo lavorato per riuscire a portare più gente in fase offensiva e magari a sostegno di Nestorovski, che da solo in mezzo non può combinare granché. Abbiamo cercato di fare in modo che si trovi nelle condizioni migliori per tirare in porta". Dall'altro lato del campo, però, ci sarà un avversario lanciato verso l'Europa: "La Lazio sta facendo un grande campionato, deve difendere questa posizione europea e per farlo deve continuare come fatto finora. Direi delle banalità sui suoi giocatori e sul loro gioco, noi dobbiamo essere bravi a bloccarli e sfruttare gli spazi che generalmente concedono col loro atteggiamento offensivo".