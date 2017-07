Padelli saluta Torino: "Il trasferimento più difficile della mia vita, lascio una grande squadra e degli amici veri"

Dopo quattro anni in granata Daniele Padelli ha detto addio al Torino. Per il portiere classe ’85 è iniziata una nuova avventura con la maglia dell’Inter. Un’esperienza nuova e stimolante, che non cancella però i momenti emozionanti vissuti con la maglia del Toro, racchiusi dallo stesso Padelli in un messaggio affidato al proprio profilo Instagram: “Giorni difficili quelli in cui lascio la mia Torino e il Toro...nonostante tutto molto più duri di quanto potessi immaginare. Tanti traslochi nella mia vita, questo, sicuramente, il più pesante da sopportare in termini emotivi. Lascio una grande squadra, un sacco di amici veri... orgoglioso racconterò che Diego, mio figlio, è nato qui! Di Torino mi porto via le soddisfazioni professionali e umane raggiunte con la qualificazione in Europa League, con la notte del San Mames, con il derby vinto ed infine con la rinascita del glorioso Filadelfia. Caricando i pacchi su quel furgone mi sono reso conto che non sempre il cuore segue i piedi quando ci si gira per andarsene. Grazie alla società finché ha creduto in me e soprattutto a quei tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Con immenso affetto e gratitudine”.