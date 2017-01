Calciomercato | Orsolini: "Mi giocherò le mie carte alla Juventus"

Riccardo Orsolini parla già da bianconero, in vista del suo trasferimento dall'Ascoli alla Juventus. Intervistato ai microfoni di Sky Sport 24, il neo centrocampista bianconero ha parlato così della nuova esperienza: "L'ufficialità arriverà domani mattina, ma penso che sia tutto fatto". Juventus, una società che sarà sicuramente un trampolino di lancio per il giovane classe '97: "È stata una bella emozione, un grande club che sta facendo bene anche in Europa". Poi anche la determinazione di poter essere da subito importante nel progetto Juventus: "Penso di potermi giocare le mie carte, un passettino alla volta, proverò ad affermarmi con la Juventus poi quello che deciderà la società lo prenderemo di buon grado".

Non sente però la responsabilità anzi: "Fa piacere l'interesse di tutte queste squadre, ma sono concentrato, penso a finire la stagione ad Ascoli e penso a guadagnarmi la fiducia della Juventus".I primi messaggi di congratulazione dagli affetti più stretti: " I primi sono stati i miei amici, quelli che mi stanno vicino. Poi ho spento il telefono per non sentire la pressione". Dalla Juventus invece nessun giocatore lo ha ancora contattato: "Non ho avuto la possibilità di parlare con nessuno, conoscerò pian piano tutti". Infine un pensiero sulla Nazionale: "Parlerà il campo, io posso parlare fino ad un certo punto".