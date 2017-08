Nizza, Favre: "Domani servirà la partita perfetta, io ci credo. Mertens fuori? Restano una grande squadra"

Giornata di vigilia, per il Napoli che domani è atteso all’Allianz Riviera di Nizza per il ritorno del preliminare di Champions League. Nonostante il 2-0 dell’andata, però, vietato abbassare la guardia. In conferenza stampa, l’allenatore dei francesi Favre ha assicurato che il discorso qualificazione non è ancora chiuso: “Credo molto nella qualificazione, il Napoli è una squadra forte ma giocheranno con gli stessi uomini visti all’andata. Sneijder e Balotelli hanno giocato in campionato, spero possano essere pronti. Quando lo scorso anno Mario arrivò da noi dissi che avrebbe dovuto aumentare gli sforzi difensivi per la squadra. Oggi posso dire che possiamo giovare della sua esperienza in campo internazionale. Noi dobbiamo cercare di crescere sul possesso palla, giocare più stretti. Più che come fermare Mertens e Insigne sarà importante capire come superare la coppia Albiol-Koulibaly: loro cercano sempre di giocare di prima con il centrocampo e sono fondamentali per il Napoli”.

Sulla possibile assenza di Mertens, Favre ha parlato così: “Non lo sapevo, ma cambia poco. Per passare il turno noi dovremmo fare una partita perfetta. Affrontiamo una delle squadre migliori della Serie A, giocano insieme da tanto tempo e sarà complicatissimo. Sarà fondamentale non subire gol anche se ci dovremo prendere dei rischi offensivi”. In chiusura anche Dante, presentatosi in conferenza con Favre, ha dichiarato: “Mertens fuori? La forza del Napoli è nel collettivo, è una squadra con un gioco molto intelligente. A prescindere dalla presenza o meno del belga, sono una squadra che sa come essere pericolosa”.