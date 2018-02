Buone notizie per Sarri in casa Napoli, Milic ha completato la prima parte dei test fisici in una clinica di Castel Volturno. Il difensore croato svincolato, ex Fiorentina, passerà la notte a Castel Volturno per terminare, nella giornata di domani, le visite mediche in sede per poi firmare il contratto sino a giugno 2018. Accontentato dunque Maurizio Sarri: ecco il giocatore richiesto per aumentare le rotazioni a disposizione.