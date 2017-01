Napoli, per Giaccherini ancora vivo l'interesse della Roma: la situazione

Emanuele Giaccherini e il Napoli, storia destinata a proseguire. Al momento rimane ancora vivo l'interesse della Roma, ma il Napoli sembra non voler intavolare nessun tipo di trattativa. Gli azzurri non vorrebbero privarsi dell'esterno della Nazionale, che tuttavia fino a questo momento non ha trovato la giusta collocazione negli schemi di Sarri: 12 presenze e una sola rete in Coppa Italia. Si attendono sviluppi nell'ultima giornata di mercato, ma al momento il futuro di Giaccherini parla ancora napoletano.