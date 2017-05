Napoli, si continua a lavorare sul rinnovo di Mertens: la clausola è l’ultimo nodo da sciogliere

Lotta per il secondo posto ancora apertissima, un punto separa Roma e Napoli in questo duello per che si fa sempre più entusiasmante e ricco di colpi di scena. Obiettivo gironi di Champions ma non solo per gli azzurri, dal momento che un altro traguardo da tagliare riguarda il rinnovo di Dries Mertens.



L’ultimo nodo da sciogliere è la clausola di risoluzione: il calciatore belga vorrebbe che non fosse molto alta, in modo da avere una via d’uscita nel caso in cui il ciclo attuale dovesse interrompersi. L’intenzione del classe ’87 è quella di rimanere in questo Napoli targato Maurizio Sarri che, da parte sua, potrebbe teoricamente lasciare il club azzurro nel caso in cui una società pagasse nel 2018 la clausola di 8 milioni prevista nel suo contratto. Proprio per questo motivo, Mertens vorrebbe tenere bassa la sua di clausola: questa rappresenterebbe una sorta di garanzia, proprio perchè il belga vuole restare, ma con questo ciclo e con questo progetto tecnico.

Il Napoli continua a lavorare al rinnovo di Dries Mertens: il nodo è legato alla clausola.