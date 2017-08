Napoli, parla Mario Rui: "Il Nizza è forte ma noi siamo il Napoli. Sarri? Importante per me per scegliere Napoli"

Un preliminare di Champions da affrontare, con Mario Rui, uno degli ultimi arrivati in casa Napoli, che già pregusta la sfida. Ha parlato così infatti il portoghese della partita contro Balotelli & Co. ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match col Bournemouth: "Il Nizza è forte e sta facendo bene, loro iniziano due settimane prima di noi il campionato, ma noi siamo il Napoli e cercheremo di metterli in difficoltà e portarla a casa. Non siamo ancora andati nello specifico sui singolo come Balotelli ma abbiamo parlato di tra di noi dell’avversario. Sarebbe bello dare una gioia in più ai tifosi napoletani. Sarri? È sempre lo stesso, con la stessa voglia di migliorare e tirar fuori il massimo dalla squadra. Per me la sua presenza qui è stata importunate per scegliere Napoli visto che dopo un anno difficile è stato confortante sapere che qualcuno si ricordava ancora di me".