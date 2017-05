Napoli, nelle prossime ore si decide il futuro di Reina: l'agente in arrivo in Italia

Secondo posto sfumato, il Napoli riparte in vista della prossima stagione che inizierà in anticipo causa playoff di Champions League. Gli azzurri stanno cercando un portiere e, ovviamente, bisogna anche vedere quale sarà il destino di Pepe Reina. Lo spagnolo è in scadenza nel 2018, ha quindi soltanto un anno di contratto. E nelle prossime ore arriverà in Italia l'agente Quillon, per discutere proprio del futuro del portiere. Bisognerà capire se il Napoli intende rinnovare il contratto di Pepe Reina oppure no, in tal caso potrebbe essere lo stesso calciatore spagnolo a guardarsi intorno per valutare altre soluzioni.