Napoli, le ultime di formazione: dubbio Hamsik per l'Atalanta

Confermarsi in vetta e magari riscattare quell’eliminazione dalla Coppa Italia che ancora un po’ brucia. Il Napoli di Maurizio Sarri rientra dalla sosta del campionato per confrontarsi con l’Atalanta, in trasferta, e lo fa nel segno della continuità. Non sono previsti cambi di formazione, infatti, tra gli azzurri. Un unico ballottaggio, a centrocampo: Marek Hamsik, che da 105 partite parte dal primo minuto in campionato, potrebbe essere tenuto fuori per la sfida dell’Atleti Azzurri d’Italia. Lo slovacco ha smaltito i problemi influenzali che non gli hanno permesso di allenarsi al meglio, ma sembra totalmente recuperato. In caso di forfait, è pronto Piotr Zielinski a ricoprire il suo ruolo naturale di mezzala sinistra.

Per il resto, gli undici si recitano a memoria: coppia centrale composta da Albiol e Koulibaly, esterni bassi Hysaj e Mario Rui. Davanti alla difesa, Allan, Jorginho e al momento favorito Hamsik. In attacco, il solito tridente: Callejon, Mertens e Insigne.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik (Zielinski); Callejon, Mertens, Insigne.