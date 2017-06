Napoli, l'agente di Reina chiarisce: "Noi pensiamo solo agli azzurri: non abbiamo altre offerte"

Napoli nelle mani di Pepe Reina. La decisione sul futuro spetta al portierone spagnolo e gli azzurri attendono la sua risposta, con una proposta di rinnovo contrattuale per un anno sul tavolo. A confermare la situazione attuale ci ha pensato il manager dell'ex Liverpool, Manuel Garcia Quillon: "Non abbiamo offerte di altri club" - si legge nelle pagine de Il Mattino - "Noi pensiamo soloal Napoli con cui stiamo in contatto ogni giorno. Ci aspettiamo a breve delle novità "