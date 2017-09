Napoli, Koulibaly: "Meglio lo Scudetto che la finale di Champions. Mertens? Mi ha detto che ha fatto un gol normale"

Cinque partite, cinque vittorie. Punteggio pieno e gioco spumeggiante. Tutti ingredienti del Napoli targato Maurizio Sarri, saldamente in vetta alla classifica della serie A insieme alla Juventus. Sono bastati dieci minuti ieri per ribaltare la Lazio, passata in vantaggio nel primo tempo con De Vrij ma superata poi nella ripresa, grazie ai gol di Koulibaly, Callejon, Mertens e Jorginho.

Proprio il difensore azzurro è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando del super momento del Napoli: "E' stata una partita molto difficile, vincere contro la Lazio non è un'impresa da poco. Hanno battuto tra le altre il Milan, dunque averli superati ci rende molto felici. Sarri? Nonostante fossimo in svantaggio alla fine del primo tempo, l'allenatore nell'intervallo ci ha detto di rimanere tranquilli perchè la strada era quella giusta, che bastava segnare solo un gol per sbloccarci. Così è stato. Parlando con Mertens oggi, mi diceva che per lui quello è un gol normale, non pensa sia davvero fantastico. Per me invece è una rete da fuoriclasse, non da tutti".

Il prossimo avversario del Napoli sarà la Spal, Koulibaly non abbassa la concentrazione: "Abbiamo già dimenticato la Lazio, adesso siamo concentrati sulla Spal. Gioca bene, sarà difficile vincere, ma faremo di tutto per riuscirci. La Juventus? Farà la sua strada, noi faremo la nostra. E' ancora troppo presto per fare previsioni, siamo soltanto all'inizio. Noi dobbiamo pensare soltanto a noi. Lo Scudetto? Tutte le big vogliono vincerlo, così come noi. Però ne parleremo più avanti, vediamo in che posizione saremo a febbraio-marzo. Cosa sceglierei tra la finale di Champions e il titolo in Italia? Preferisco lo Scudetto, sarebbe molto importante per la città ".

L'obiettivo degli azzurri però è anche quello di andare avanti in Champions: "E' bello essere tra le grandi d'Europa, contro lo Shakhtar abbiamo visto che è difficile giocare in Champions League, ma possiamo migliorare e lo sappiamo tutti".