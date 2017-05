Napoli, i convocati per la partita con il Cagliari: c'è Hamsik

Battere il Cagliari per portarsi al secondo posto, almeno per un giorno. Il Napoli ci crede, vuole entrare in Champions League dalla porta principale, senza passare dai preliminari. Sarà un testa a testa con la Roma fino all’ultima giornata, dove il campo darà il suo verdetto. Intanto Sarri ha stilato la lista dei convocati che tra poche ore affronteranno la squadra di Rastelli. C’è anche Hamsik, non al meglio in settimana, ma pronto per spingere il suo Napoli alla conquista del secondo posto.

I convocati azzurri: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Tonelli, Maksimovic, Maggio, Strinic, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Leandrinho, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Pavoletti.