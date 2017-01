Napoli, i convocati di Sarri per la sfida al Pescara: out Chiriches e Milik

Tre punti per ripartire al meglio anche nel girone di ritorno, mantenendo il terzo posto e restando agganciati ad un podio ritrovato. Il Napoli di Maurizio Sarri sfiderà il Pescara di Oddo al San Paolo domani, alle 15, contando su un gruppo al completo e con Strinic recuperato, in attesa del pieno recupero anche di Arek Milik, oggi unitosi al gruppo per la seduta tecnico-tattica: ecco la lista completa dei convocati azzurri, senza Chiriches (non recuperato) e l'attaccante polacco.

Portieri: Reina, Rafael, Sepe.

Difensori: Maggio, Hysaj, Albiol, Tonelli, Maksimovic, Strinic, Lasicki.

Centrocampisti: Jorginho, Allan, Diawara, Rog, Zielinski, Hamsik, Giaccherini.

Attaccanti: Insigne, Callejon, Mertens, Gabbiadini, Pavoletti.