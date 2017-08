Napoli, i convocati di Sarri per il Nizza: c'è Mertens

Allarme parzialmente rientrato per Dries Mertens che è regolarmente convocato per la sfida di Nizza dopo il pestone ricevuto al Bentegodi contro l'Hellas. Ecco di seguito tutti i convocati per la sfida del ritorno preliminare di Champions che vale l'accesso alla fase a gironi: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.

Stando a quanto raccolto da Francesco Modugno di Skysport, il belga continua a lamentare un dolore al mignolo del piede sinistro. Dai controlli effettuati, sono da escludere fratture e perciò sarà a disposizione nonostante il fastidio che avverte con la scarpa chiusa. Ci spera Milik, che potrebbe sostituirlo dal primo minuto. In serata prevista la conferenza di Sarri, nella quale comparirà pure Koulibaly.