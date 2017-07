Napoli, Hamsik: "Il mio sogno è vincere lo scudetto qui. Chiudere la carriera con questa maglia? Vedremo"

Nel giorno del suo trentesimo compleanno, trascorso a casa sua in Slovacchia, Marek Hamsik ha parlato al giornale slovacco Futbalsfz.sk, tra sogni realizzati e da realizzare, momenti positivi e negativi, futuro: "Non mi sento per niente vecchio, anzi è come se avessi vent'anni. Posso essere a grandi livelli per ancora un paio d'anni, intendo giocando come l'anno scorso e avendo quei numeri. Anagraficamente però la carriera si sta esaurendo. Voglio però ancora realizzare qualcosa, vorrei ancora qualcosa dal calcio: vincere il campionato con il Napoli, questo è il mio vero sogno. Possiamo riuscirci, forse quest'anno è davvero quello buono per lottare per lo scudetto. La mia carriera? Ricorderò per tutta la vita le vittorie importanti con club e nazionale, oltre che le partecipazioni agli eventi con la Slovacchia.

Chiudere la carriera al Napoli? Vedremo insieme se sarà il caso oppure se sarà meglio tornare qui a casa. Un giocatore deve fermarsi quando se lo sente, secondo me l'età massima è 35, 36 anni. Sono felice per ciò che ho raggiunto, per i prossimi anni mi auguro di avere la salute, mia e della mia famiglia. E poi spero di arrivare ad altri successi nel calcio".