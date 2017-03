Napoli, ecco i primi profili seguiti per il ruolo di esterno per la prossima stagione

Un occhio al presente e al campo, con un finale di stagione da affrontare meglio possibile; uno al futuro e al calciomercato, con alcuni ruoli strategici in cui intervenire: su tutti, sugli esterni. Il Napoli sta già seguendo e valutando alcuni profili interessanti: il primo è Bruno Gaspar, esterno destro del Vitoria Guimaraes, classe '93 portoghese proveniente dal vivaio del Benfica, che quest'anno sta facendo una grande stagione: per lui già 6 assist tra campionato e coppe. Ad osservarlo, recentemente, anche altri club italiani: Milan, Atalanta e Chievo. Il Napoli dal canto suo non ha ancora avuto contatti con agenti o club, ma ha richiesto informazioni. Un altro nome che invece è stato proposto e che è seguito è Michel, brasiliano classe '90 del Las Palmas. Michel ha avuto un grande inizio di stagione, anche se adesso è fermo ai box per un problema al tendine d'Achille. Restando in Italia invece, tra le prime scelte c'è sempre Andrea Conti dell'Atalanta. L'impressione è che la lista di "candidati" sia comunque ampia perché è probabile che il Napoli dovrà fare almeno un paio di innesti, soprattutto in caso di partenza di Ghoulam e con la posizione di Strinic da valutare.