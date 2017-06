Calciomercato | Napoli, dall'incontro per Berenguer ai contatti per Castillejo: il punto sull'attacco

Terzo posto nell’ultimo campionato di Serie A e prossima stagione che inizierà in anticipo per il Napoli a causa dei playoff di Champions League. Gli azzurri, in questo momento, sono però proiettati al mercato, alla ricerca di calciatori per migliorare una squadra che già nell’ultima annata ha fatto cose straordinarie. Si cerca innanzitutto un esterno d’attacco, con il nome di Alex Berenguer sempre sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli ha incontrato l’agente del classe ’95 dell’Osasuna, il quale ha una clausola da 9 milioni che gli azzurri stanno provando ad abbassare. La prima scelta, però, sarebbe Samu Castillejo del Villarreal, che costa molto di più rispetto a Berenguer. Classe ’95, in scadenza nel 2020. Ci sono stati già dei contatti per Castilejo che quindi va ad aggiungersi a Berenguer nella lista degli obiettivi per l'attacco.