Napoli, Careca: "Questo Scudetto se lo meritano gli azzurri, ecco perché. Meglio Mertens di Icardi, ma..."

Insieme a Giordano e Maradona ha formato la storica MaGiCa, oggi il Napoli ha un altro trio che sta illuminando e facendo sognare una città. Antonio Careca sbloccò proprio una Napoli-Inter del 90-91, che si giocò alla nona giornata, come quello di sabato prossimo che vedrà gli uomini di Sarri scontrarsi contro l'Inter di Spalletti. Ecco le parole dell'ex attaccante al Corriere dello Sport: "Questo Scudetto il Napoli lo merita. Io so cosa vuol dire vincere lo scudetto a Napoli, non è come altrove. Io penso di essere il più grande tifoso che ci sia in giro, però sono anche razionale e sfuggo dal clima festoso, non lo alimento: siamo appena all’ottava giornata, è troppo presto per lasciarsi andare in proclami. Ma si possono fare ragionamenti che sostengano questa tesi. Direi che tutto ciò che il Napoli sta realizzando da quattro o cinque anni, è giusto abbia una sua naturale conclusione. Ma è anche chiaro ed indiscutibile che la strada è lunga: c’è la Juventus, che ha dimostrato con i suoi sei scudetti la propria forza; c’è la Roma; c’è anche l’Inter, che arriva sabato al San Paolo...Però, io dico Napoli. Ho visto l’Inter e sta attraversando uno splendido momento, gioca e riesce a vincere gare anche complicate. Il Napoli mi dà l’impressione di essere comunque più squadra, ha un suo gioco collaudato, ed ha tantissima qualità. Rivedo le facce felici dei nostri tifosi, ripenso alla loro allegria. Penso di non esagerare se ritengo questa città unica nel suo genere. E mi sta colpendo anche l’atteggiamento della gente, adesso. Il Napoli diverte e lo scudetto sarebbe un premio per tutti: per Sarri, per i calciatori che restano protagonisti principali, per De Laurentiis che ha capito cosa chiede Napoli. Mi auguro che anche questi giocatori possano entrare nella Storia e che poi, a maggio, possano tornare tutti i campioni per la festa. Ma adesso no, non è il momento delle celebrazioni. Icardi o Mertens? Sono bravi entrambi, non si discute: Mertens ha scoperto da poco questo ruolo, Icardi lo ha conosciuto dalla nascita. Ma a me sembra che il belga abbia qualcosina in più. E comunque entrambi sono il 20% di Careca".