Napoli, anche Giuntoli in tribuna per Monaco - Juventus

Da Madrid a Monaco, nel giro di un giorno: non si ferma mai Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli dopo aver assistito ieri sera al derby tra Real e Atletico è appena arrivato allo Stade Louis II per godersi la semifinale tra Monaco e Juventus. Due giorni di grande calcio per Giuntoli che accompagnato da Aldo Pecini, capo scout estero del Napoli, magari avrà tempo di trovare qualche occasione interessante sul mercato per rendere ancora più competitivo il Napoli. Ecco le foto