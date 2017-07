Moratti: "L'Inter ha una buona organizzazione di gioco, tutto merito di Spalletti. Sabatini? Uomo intelligente e d'esperienza"

Massimo Moratti all'uscita dei suoi uffici ha dato le sue impressioni sulla nuova Inter. Partendo da Spalletti, passando per il mercato, fino a Sabatini: "È stato un incontro casuale, comunque carino e simpatico. Abbiamo parlato di cose del passato sia della buona impressione che mi ha fatto ieri l'Inter giocando contro il Bayern: sinceramente un'impressione positiva, una squadra concreta, ben strutturati, quindi questa è stata una bella cosa. Quanti i meriti di Spalletti? Ha tutto il merito Spalletti, perché certamente sono gli stessi giocatori, mi è sembrata ci fosse un'organizzazione di gioco buona. Se si sta meritando gli acquisti per migliorare ulteriormente? Non lo so cosa faranno, se non altro hanno dimostrato che i giocatori che ci sono sono buoni e questa è già una buona cosa. Poi se ci sarà un completamento, lascio fare a loro che sapranno cosa fare. I tifosi possono stare tranquilli? Sono loro che devono tranquillizzare. Se io ho fiducia? Ho fiducia nell'allenatore senza dubbio, nella società tanta buona volontà e i cinesi hanno anche le potenzialità per farlo, ma si muovono con prudenza e intelligenza, poi vedremo cosa faranno. All'Inter servono tanti innesti o piccoli ritocchi? Più che altro hanno bisogno di qualche giocatore in più per dare sicurezza maggiore e concretizzare sempre il gioco in generale, poi manca qualche titolare che abbiamo visto ieri potrebbe esserci qualche problema. Soprattutto, poi ognuno ha le sue idee, io sono sempre pro difensore: avere la difesa forte, non è che sia sempre stato così ma in questo momento penso che avere la difesa forte sia il segreto, un modo per essere più tranquilli. Sabatini? È un uomo intelligente senza dubbio, molto gentile per come si è espresso nei miei confronti e certamente di grande esperienza. Sa muoversi in quel mondo li e ha i tempi giusti quindi possiamo avere fiducia".