Montella: "Non so quale sarà il mio futuro. Deulofeu? Se segnasse di più..."

Vincere contro il Palermo per reagire al passo falso di Pescara. Vietato sbagliare per Montella, per continuare a puntare fino al termine del campionato ad un posto in Europa League: "Penso esclusivamente al Palermo, al derby non ci penso, anche se davanti in classifica abbiamo Inter e Atalanta. Ci giocheremo tutto nei due scontri diretti" ha detto l'allenatore rossonero in conferenza stampa.

Un Montella che non è preoccupato per il pareggio di Pescara: "Dovevamo interpretare meglio la partita, con maggiore concentrazione. Anche domani sarà una partita difficile, abbiamo studiato il Palermo, si dovrà giocare con molta pazienza, perché sarà difficile trovare spazi centralmente. Abbiamo comunque avuto un rendimento da Europa conquistato 17 punti nelle ultime 8 partite. Sicuramente è importante giocare, le partite internazionali ti portano esperienza e se dovessi scegliere tra un'amichevole estiva e i preliminari di Europa League preferisco giocare il secondo. Assenze? Non cerco alibi, all'andata abbiamo fatto qualcosa di strepitoso, le assenze come quelle di Montolivo e Bertolacci ci tolgono inevitabilmente qualcosa. Paletta? Ha fatto una grande stagione al di là delle aspettative, gli alti e bassi sono normali. Suso? Sta bene se domani non gli viene la febbre gioca", su Donnarumma invece: "Deve migliorare con la macchina - scherza - Ha reagito bene all'errore".

Poi parla delle insistenti voci di un suo futuro lontano da Milano: "So che in questi momenti ci sono tanti rumors, mi auguro di allenare ancora il Milan, sto benissimo qui, se ci saranno le condizioni sarò felicissimo di proseguire, ma non so cosa pensano i nuovi proprietari su di me. Non mi sento sottovalutato, ma anzi migliorato rispetto al passato. Il Milan è qualcosa di diverso paragonandolo alle mie esperienze di Firenze o Catania, soprattutto a livello mediatico". Sulla situazione mercato rispetto all'Inter invece: "Il Milan ha una sua struttura, sono contento di questa stagione e dei ragazzi che sono migliorati in questo anno". Poi parla dei singoli: "Bacca-Lapadula? Possono giocare insieme, questa stagione lo hanno fatto più di una volta, domenica Bacca era stanco per questo non li ho schierati insieme. Pasalic? È un centrocampista moderno, è molto giovane ed ha esperienza internazionale e domani ha buone possibilità di giocare. Deulofeu? Ci fa piacere che si senta parte di questa squadra, se segnasse di più potrebbe diventare uno dei grandi".