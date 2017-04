Montella lancia il Milan: "Vogliamo l'Europa League, non possiamo più sbagliare. Il mio futuro? Ne parleremo con i nuovi proprietari"

La trasferta di Pescara per dare seguito al successo contro il Genoa e continuare a rimanere attaccati al treno europeo. Match importantissimo per la classifica del Milan quello di domani all'Adriatico, contro una squadra che ormai sembra destinata alla retrocessione. Non si fida però l'allenatore rossonero Vincenzo Montella, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa: "Finora, quando pensavamo che le partite fossero semplici sulla carta, abbiamo sempre fatto male, come è successo ad esempio contro Udinese e Sampdoria. Mentre abbiamo fatto meglio quando il calendario presentava impegni apparentemente più difficili. Loro sono una squadra pericolosa, con il nuovo allenatore hanno lavorato con più continuità e adesso sanno molte cose di lui. Si sa, è difficile contrastare le squadre di Zeman: sono sempre pericolose e bisogna aggredirle, altrimenti si può fare fatica. Il nostro atteggiamento sarà fondamentale, dovremo essere umili e comportarci da grande squadra. Sarà fondamentale per noi per continuare ad inseguire l'Europa League, perchè adesso non si può più sbagliare".

"La squadra è convinta e compatta, non ho paura di nulla. In questo momento il mio compito è quello di alimentare le motivazioni mentre l'obiettivo è quello di vincere tutte le partite, perchè i miei ragazzi non si accontentano soltanto di ciò che è stato fatto fino ad oggi - ha proseguito Montella -. Un bilancio della stagione? Fin qui è positivo, ma dobbiamo necessariamente raggiungere un obiettivo, altrimenti diventerebbe tutto vano. E' chiaro che l'obiettivo rimane l'Europa, però adesso dipenderà parecchio anche dalle altre squadre. Se andranno più forte di noi arriveranno prima, è naturale. In ogni caso la squadra ha fatto il massimo e per questo non possiamo rimproverarci nulla".

E in chiusura, immancabile, uno sguardo al futuro tra closing e calciomercato: "Il mercato? Non conosco i possibili nuovi proprietari ma soltanto quelli attuali, con i quali facciamo bene le cose insieme. Siamo comunque ad aprile e c'è ancora tanto tempo. Il closing? Non possiamo decidere nè controllare nulla su questo, quindi è inutile sprecare energie nel pensarci - ha concluso l'allenatore del Milan -. Io sono concentrato sul presente e siamo tutti sereni, lo abbiamo dimostrato. Per quanto riguarda il futuro non saprei, può anche succedere che la società deciderà di non tenermi, ma non è il momento di pensarci. Quando arriveranno i nuovi proprietari ne parleremo".