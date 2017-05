Milan, Montella: "Donnarumma? Importante sapere al più presto se ci sarà, vorrei andare in vacanza con la mente libera"

Ultima partita della stagione per il Milan e per Montella. Un campionato difficile, ma che ha riportato i rossoneri in Europa: obiettivo raggiunto per l'allenatore rossonero, che alla vigilia della sfida contro il Cagliari è intervenuto in conferenza stampa. "Fino a qualche tempo fa ero convinto di poter arrivare quarto, sono una persona ottimista - ha detto Montella -. Contro il Cagliari sarà partita vera, abbiamo staccato due giorni, ma negli ultimi allenamenti ci siamo preparati in maniera soddisfacente. Il periodo più difficile della stagione per noi è stato il mese di gennaio, ma ho lavorato sempre con tanta serenità. Abbiamo proposto un buon calcio, sono soddisfatto anche se in alcune partite siamo stati altalenanti nell'arco dei novanta minuti. Non so se è la mia miglior stagione da allenatore, ma senza presunzione mi sento di essere migliorato rispetto a quando sono arrivato e il prossimo anno vorrei essere migliore rispetto a oggi". Contro i rossoblu nuovamente tra i convocati Giacomo Bonaventura: "Probabilmente convocarlo è una forzatura - ha aggiunto Montella -, ma vorrei che andasse in vacanza con la mentalità di essere un giocatore".

Sguardo al futuro, il Milan è in attesa che si chiarisca la questione relativa al rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma: "Ha un contratto con il Milan e fino a quando sarà qui lo tratterò come un giocatore rossonero - ancora Montella -, ovviamente preferirei che la cosa si risolvesse il prima possibile e l'ho detto anche a Gigio. Se la società mi dicesse che non deve giocare perché non ha rinnovato il contratto io continuerei a fare le mie scelte in funzione delle risposte che mi dà il campo ed il patrimonio della società. Le parole di Raiola? No comment. È soltanto il ragazzo che deve prendere la decisione sul rinnovo e dare indicazioni a chi lo assiste. Se non dovesse rinnovare, l'allenatore e la società dovranno fare delle valutazioni tecniche, che comunque sono state già fatte fatte. La società ha però bisogno di sapere se ci sarà per la programmazione. È importante sapere il prima possibile cosa fare, è un giocatore su cui tutti noi del Milan vogliamo porre la massima fiducia e la programmazione nel tempo. Per questo mi auguro che la cosa si possa risolvere il prima possibile, in modo da andare in vacanza con la mente libera".



Sul mercato estivo invece: "Con Mirabelli c'è un confronto quotidiano e su ogni tipo di situazione, ogni allenatore vorrebbe avere la squadra a disposizione da luglio, ma questo non è possibile, a volte per avere la miglior formazione bisogna aspettare gli ultimi giorni di mercato. Pasalic e Deulofeu? con la società abbiamo fatto delle valutazioni tecniche insieme, io però voglio fare l'allenatore e non altro, non devo fare il mercato". Chiusura dedicata al suo rinnovo: "Tra una settimana vado in vacanza e mi auguro che tutto si possa risolvere prima - ha concluso Montella -, così da partire sereno".