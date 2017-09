Monaco, Keita: "Qui per migliorare". Jovetic: "Sono pronto"

Giornata importante di presentazioni in casa Monaco. Il club francese non si è risparmiato sul mercato in entrata e oggi, in conferenza stampa, hanno parlato per la prima volta Ghezzal, Diakhabi, Keita e Jovetic.

Il primo a prendere la parola è l'ex Lazio Keita Baldé: "Non mi paragonate a Mbappé né a nessun altro giocatore, ho il mio stile personale. Se ho questa etichetta di "fenomeno" è perchè ho lavorato tanto nel corso della mia carriera. Si è parlato tanto delle offerte dell'Inter o della Juve, ma la sola offerta concreta che mi è arrivata è giunta dal Monaco. Sarà molto positivo avere tanti attaccanti in rosa, c'è tanta qualità. Sono un giocatore giovane, ho solo 22 anni e spero di imparare ancora tanto in Ligue 1. Farò il massimo in allenamento per essere pronto il prima possibile ad aiutare il club. La storia del Monaco parla da sé: ci hanno giocato grandi giocatori, vengo qui per migliorare".



Poi tocca a Stevan Jovetic: "Il bel gioco offerto e mostrato dal Monaco e il fatto di giocare la Champions hanno giocato un ruolo importante nella mia decisione di firmare per questo club. Ho lavorato bene in questi ultimi 6 mesi, sono pronto per questa stagione".