Monaco, Jardim: "Usciamo a testa alta dalla Champions. Qualificazione compromessa perdendo l'andata"

"E' nella gara d'andata che abbiamo compromesso le nostre ambizioni di poter raggiungere la finale". Leonardo Jardim ne è sicuro, infatti ha esordito così nella conferenza stampa post Juventus-Monaco. La sua squadra esce dunque dalla Champions League, sconfitta nel doppio confronto con i bianconeri, ma "usciamo a testa alta da questa semifinale. Abbiamo iniziato bene oggi, abbiamo cambiato la strategia per avere un po' più di pressione sulla Juventus che è una squadra molto fisica. E' stata una partita maschia e credo che i primi 20 minuti li abbiamo un po' sorpresi. Abbiamo avuto anche occasioni per segnare, abbiamo preso dei rischi e ci siamo esposti ai contropiede della Juve. Lì poi le cose si sono fatte più difficili. Ma un gol siamo riusciti a farlo - ha proseguito in sala stampa l'allenatore del Monaco -, infatti sono comunque molto orgoglioso del gruppo. Tanti di questi giocatori arriveranno a un livello importante".