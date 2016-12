Monaco, De Sanctis e la Champions: "A Udine rischiammo di superare il girone. Napoli? Che beffa quel match col Chelsea"

Dalla Capitale al Principato, dalla serie A alla Ligue 1. Viaggio dal sapore di... Champions per Morgan De Sanctis, approdato in estate al Monaco dopo i tre anni trascorsi con la maglia della Roma. Nonostante non sia il titolare della formazione di Jardim, il portiere italiano si gode la sua ennesima esperienza all'estero, assaporando anche le emozioni della Champions League: "Ricordo perfettamente la prima volta che ci giocai" racconta De Sanctis ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

"Era la stagione 2005/2006 e con l'Udinese ci qualificammo per la prima volta alla fase a gironi. Superammo il preliminare con lo Sporting e fummo sorteggiati con Barcellona, Werder Brema e Panathinaikos. Nell'ultimo match contro i blaugrana ci bastava il pari per passare il turno, fino all’80’ pareggiavamo 0-0 ma Ezquerro e Iniesta ci rovi narono il sogno. Nel 2007/2008 poi accompagnai anche il Siviglia nella sua prima esperienza in questa prestigiosa competizione. Avevamo gente del calibro di Dani Alves, Jesus Navas, Luis Fabiano, Kanoute. Il titolare era Palop, ma giocai anche io e vincemmo il girone davanti ad Arsenal, Steaua e Slavia Pr aga . L'eliminazione arrivò agli ottavi contro il Fenerbahce, eravamo convinti di superare il turno ma uscimmo ai rigori".

I quarti di finale restarono una chimera anche con il Napoli: "Brucia ancora quella partita con il Chelsea, era la stagione 2011/2012 e anche in quell'occasione era la prima esperienza degli azzurri in Champions. Superammo un girone infernale con Bayern Monaco, Villarr eal e Manchester City. Agli ottavi, poi, battemmo il Chelsea all'andata 3-1, ma al ritorno trovammo Di Matteo in panchina che rivoluzionò la squadra e riuscì a eliminarci. Una beffa, se si pensa che poi la finale fu proprio Chelsea-Bayern e vinsero i londinesi". Il Bayern Monaco riporta alla mente di De Sanctis una dolorosa ferita: "Si quel 7-1 subito con la Roma all'Olimpico da parte dei tedeschi. Era l'edizione 2014-2015 e quella sconfitta ci fece male nella testa e nelle gambe. L'ultimo match col City ci bastava il pari, ma senza più certezze perdemmo e fummo eliminati".