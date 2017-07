Milan, ufficiale: ricevuta la tranche da 22 milioni da Rossoneri Sport per l'aumento di capitale

Attivissimo sul mercato in questa sessione estiva, il Milan continua nel proprio, nuovo percorso in mani cinesi, anche negli aspetti più burocratici. Con un comunicato ufficiale inoltrato dal club stesso, infatti, la società rossonera ha ufficializzato l'arrivo della tranche da 22 milioni di euro inoltrata da Rossoneri Sport per l'aumento di capitale deliberato nel corso dell'Assemblea dello scorso 18 maggio: ecco la nota.

"AC Milan comunica di aver regolarmente ricevuto dall’azionista di maggioranza Rossoneri Sport Investment Luxembourg la tranche di 22 milioni di Euro relativa all’aumento di capitale deliberato nel corso dell’Assemblea dello scorso 18 maggio".