Milan, ufficiale il rinnovo di Montella: l'annuncio arriva via Facebook

Una diretta Facebook, live da Casa Milan: così la società ha voluto annunciare il rinnovo di Vincenzo Montella fino al 2019, anticipato in precedenza. Presenti l'allenatore, con Fassone e Mirabelli, che hanno commentato la scelta prima di procedere alla firma del contratto.

"Dopo qualche chiacchierata abbiamo concordato con Vincenzo il rinnovo fino al 2019. Siamo entusiasti di proseguire quest'avventura dopo i risultati ottenuti in una stagione di transizione come questa. Che sia una stagione divertente per noi e i nostri tifosi" ha detto Fassone. Subito dopo, il breve ringraziamento di Montella ("Sono entusiasta di proseguire quest'avventura"), quindi le parole di Mirabelli: "Voglio ringraziare Vincenzo, ieri sera ci siamo riproposti per fare una piccola cena ed è stato facile trovare un accordo, per la felicità di tutti i nostri tifosi".