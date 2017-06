Milan, Suso: “Per il rinnovo non ci saranno problemi, spero che Donnarumma resti qui. E su Borini…”

Un occhio al calciomercato direttamente da… Ibiza. Eccolo, Suso: in vacanza sull'isola spagnola, il calciatore del Milan è intervenuto ai microfoni de “L’originale”. Gli argomenti caldi? Il rinnovo di contratto, l’arrivo di Borini e un consiglio a Donnarumma “Sto bene, ci sono ancora pochi giorni di vacanza. Mercato in entrata? I nostri dirigenti stanno facendo un gran lavoro, stanno allestendo una grande squadra per competere con le squadre che ci sono davanti. Vogliamo tornare in Champions League. Donnarumma? Ci ho parlato una settimana fa, prima della partita conto la Spagna. Io voglio che resti qui, deve fare quello che sente e quello che è meglio per lui. Rinnovo? Voglio ringraziare i tifosi per i messaggi che mi stanno mandando, abbiamo un accordo da dicembre, ma ora stanno dando priorità ad altre cose. Ho diverse offerte da club di Champions League, ma io sono felice qui, voglio restare qui. A dicembre ho parlato con Fassone e mi ha detto che per il rinnovo non c’erano problemi. Li sto aspettando, quando vogliono sto qui. Montella per me è stato importantissimo, tutto quello abbiamo fatto è frutto del grande lavoro che fa lui. Quest’anno con lui siamo migliorati molto. Anche Gasperini è stato importante per me. Con Borini ci ho giocato insieme, è un bravo attaccante, ci può dare una mano. Può ricoprire diversi ruolo, questo è un bene per noi”, le parole di Suso.