Milan, sogno proibito Nainggolan. Si segue anche Barella del Cagliari

Il centrocampo è uno dei reparti per il quale il Milan si è già mosso e si sta muovendo, in ottica calciomercato. L'ultima idea della nuova dirigenza (Fassone e Mirabelli ci pensavano già dai tempi dell'Inter) è un nome che può far sognare i tifosi rossoneri: Radja Nainggolan. Secondo quanto raccolto da Peppe Di Stefano (Sky Sport) si tratta, appunto, di un sogno proibito: al momento non ci sono stati ancora contatti con la Roma ma solo qualche segnale con l'entourage del giocatore. La volontà del Ninja però è rimanere alla Roma e rinnovare: solo se questo non dovesse accadere e se Nainggolan venisse messo in vendita dai giallorossi, in quel caso valuterebbe le varie opportunità. Tra le quali, oltre che il Milan, anche Inter, Manchester United e Chelsea. Sempre per il centrocampo, un altro prospetto italiano che intriga ed è seguito dai rossoneri è quello di Nicolò Barella, classe '97 del Cagliari. Per lui ci sono già stati più incontri tra le società: una pista sicuramente più facilmente percorribile rispetto a quella che porta a Nainggolan.